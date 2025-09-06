Julio Velasco: “Potevano metterci al tappeto, mai mollato. Italia-Brasile la vera finale? Una sciocchezza”

L’Italia si è qualificata alla finale dei Mondiali 2025 di volley femminile e domenica 7 settembre (ore 14.30) scenderà in campo a Bangkok (Thailandia) per affrontare la Turchia, con il chiaro intento di conquistare il secondo titolo iridato della storia dopo quello del 2002. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno prevalso al termine di un incontro al cardiopalma, rimontando da 1-2 e rialzandosi sul 12-13 del tie-break, battendo così il Brasile per la prima volta nella storia in questa competizione.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita ai microfoni federali: “Una delle caratteristiche positiva di questa squadra è che non molla mai nonostante le difficoltà. Fahr nel riscaldamento che si gira una caviglia, Orro nel secondo set che si gira la caviglia pestando il piede di una compagna, tutte situazioni che ci avrebbero potuto mettere al tappeto e invece le ragazze sono rimaste nel match con lucidità. Noi non possiamo pensare che andrà tutto bene come l’anno scorso ma che, invece, sarebbero arrivate delle difficoltà. Se in queste difficoltà portiamo a casa le vittorie al tie-break per 32-30 sarà un qualcosa di straordinario come accaduto stasera”.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Questo gruppo ha dato il massimo in ogni allenamento, come una squadra ai primi passi. Anche gli altri lavorano bene e quindi non possiamo pensare che tutto dipenda solo ed esclusivamente da noi. Il Brasile è una squadra eccezionale, allenata da un grandissimo allenatore con una tradizione pallavolistica immensa. Dire poi che questa sia stata la vera finale del Mondiale è una sciocchezza enorme che noi non diremo mai”.

Il Guru ha poi concluso, proiettandosi verso l’atto conclusivo: “La forza di questa squadra risiede anche nel coraggio di schierare ragazze giovani o che non hanno molta esperienza internazionale. È successo con Nervini, oggi con Giovannini ma anche con altre. Quando abbiamo peccato in lucidità siamo riusciti a compensare con la voglia di non mollare mai. Domani ci attende la Turchia per un’altra partita difficilissima e di grande livello. Adesso riposiamo per poi giocarci il tutto per tutto domani”.