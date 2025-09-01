US Open 2025, Djokovic, Alcaraz e Fritz avanzano senza lasciare neanche un set. Sorpresa Lehecka

Il torneo di singolare maschile dello US Open 2025 è arrivato agli ottavi di finale, si torna in campo per disputare i match della parte bassa. Passano il turno e conquistano l’accesso ai quarti di finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, l’americano Taylor Fritz e il serbo Novak Djokovic.

Jiri Lehecka rispetta il pronostico favorevole della vigilia e supera l’esame di francese. Il giocatore ceco regola il transalpino Adrien Mannarino 7-6(4) 6-4 2-6 6-2 in due ore e minuti. Nel prossimo turno la testa di serie numero venti troverà sulla sua strada Carlos Alcaraz. L’ultimo confronto diretto tra i due risale alla finale del Queen’s vinta dal numero due del mondo.

Il più autorevole candidato alla conquista della finale prosegue la sua marcia inarrestabile. Il tennista iberico liquida il francese Arthur Rinderknech, numero 82 ATP, 7-6(3) 6-3 6-4 in due ore e quattordici minuti. Alcaraz chiude l’incontro con un bilancio di 36 vincenti e 11 errori gratuiti. Lo spagnolo accede ai quarti di finale senza aver perso un set.

Il terzo settore del tabellone promuove tra i primi otto del torneo i favoriti della vigilia. Lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 4, supera il ceco Tomas Machac 6-4 6-3 6-3 in un’ora e trentotto minuti. Nell’ultimo incontro di giornata il serbo Novak Djokovic piega 6-3 6-3 6-2 il qualificato tedesco Jan-Lennard Struff in un’ora e quarantanove minuti.