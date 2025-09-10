Arco
Tiro con l’arco, Borsani vince il derby con Nespoli e resta in corsa per le medaglie ai Mondiali
Va ufficialmente in archivio anche la quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di tiro con l’arco, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud). Quest’oggi sono andate in scena nel ricurvo tutte le finali delle prove a squadre ed i primi turni a eliminazione diretta del tabellone individuale maschile.
Matteo Borsani è l’unico azzurro ad aver centrato il pass per gli ottavi di finale, vincendo il derby ai sedicesimi con l’argento olimpico di Tokyo 2021 Mauro Nespoli allo shoot-off (9-9, ma è più vicina al centro la freccia del 22enne) dopo essere stato esentato dai primi due turni con un bye grazie al suo quinto posto nel ranking round. Fuori ai sedicesimi anche Federico Musolesi, sconfitto 7-3 dal messicano Matias Grande.
Domani il fresco vincitore dei World Games di Chengdu (nel tiro di campagna) se la vedrà agli ottavi con il temibile spagnolo Pablo Acha, con all’orizzonte un possibile incrocio da brividi ai quarti con l’americano Brady Ellison in una metà di tabellone adesso priva di sudcoreani. Per quanto riguarda le prove a squadre hanno trionfato la Spagna nel Mixed Team (6-2 alla Corea del Sud in finale), Taiwan al femminile (6-0 al Giappone) e la Corea del Sud al maschile (6-0 agli USA).