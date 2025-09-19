Sveva Gerevini: “Mesi e mesi di fatica vengono coronati, spero di migliorare domani”

Nonostante una preparazione tutt’altro che al top, Sveva Gerevini chiude una prima giornata dell’eptathlon piuttosto positiva ai Mondiali di atletica a Tokyo. L’azzurra al momento è diciassettesima con 3650 punti dopo 100 ostacoli, salto in alto, getto del peso e 200 metri.

Una stagione durissima: “Dopo Apeldoorn e quel dolore che avevo al tendine c’è stata una lesione tendinea, ho subito un intervento a fine marzo, ho fatto qualche mese tra stampelle, camminare e corricchiare. La preparazione è iniziata a luglio: essere qui è un miracolo. L’ortopedico mi ha detto ‘Non so’. Lì è partita la sfida personale e mi sono detta ‘A Tokyo ci sarò’. Nelle ultime settimane sempre meglio, ma l’atletica non ti regala niente, quei lavori che mancano si vedono”.

Sulla gara: “Sono soddisfatta, mi ero messa dei miei obiettivi personali e per ora sono in linea. Vediamo domani cosa succede, spero di togliermi qualche soddisfazione. Mesi e mesi di fatica almeno con questa gara vengono coronati in qualche modo”. Sulle prove di domani: “Mi sto avvicinando a qualche personale nonostante lo stop, spero di riuscirci domani”.