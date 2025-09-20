Sveva Gerevini: “Contenta per il personale nel giavellotto, a marzo sembrava impossibile…”

Sveva Gerevini chiude con il sorriso la sua prima esperienza ad un Mondiale outdoor, avvicinando la soglia dei 6200 punti e attestandosi in 13ma posizione al termine delle sette fatiche dell’eptathlon allo stadio Nazionale di Tokyo. La 29enne cremonese ha totalizzato 6167 punti, firmando la terza miglior prestazione della carriera al rientro da un lungo stop dopo l’intervento di fine marzo al tendine d’Achille destro.

“Prima di tutto sono contentissima per il personale nel giavellotto, in cui finalmente mi sono migliorata dopo nove anni. Per questo devo ringraziare tantissimo il mio collaboratore tecnico Antonio Fent e tutto il centro sportivo dei Carabinieri, che in questi anni mi ha aiutato a crescere e ad avere più sicurezza in questa disciplina“, dichiara la primatista italiana.

“Per l’800 sono un po’ con l’amaro in bocca, perché se fossi stata un po’ più coraggiosa a partire già dal 300 avrei evitato la ressa dei grossi fisici delle mie avversarie sulla curva, quindi forse avrei potuto portare a casa qualcosa di meno. Comunque con 2:08.89 siamo vicinissimi al personale, quindi oggi pomeriggio molto bene. La stanchezza si fa sentire ed infatti nel giro finale di saluto mi è venuto un crampo al flessore, ma nulla di grave… (sorride, ndr)“, prosegue Gerevini.

“Sono contenta soprattutto perché a marzo in pochi avrebbero detto tra l’intervento alla caviglia e infortuni domestici alla meno che oggi sarei stata qua a superare i 6000/6100 punti. Sono davvero molto contenta“, la riflessione finale dell’azzurra ai microfoni della Rai.