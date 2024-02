Surf, vittorie di Jack Robinson e di Molly Picklum nell’Hurley Pro Sunset Beach. 17° Leonardo Fioravanti

Andato in archivio il secondo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. L’Hurley Pro Sunset Beach, di scena a Oahu (Hawaii), ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori questa seconda uscita stagionale sono stati Jack Robinson e Molly Picklum.

Il 26enne di Margareti River (Australia) ha colto il suo sesto successo in carriera nel massimo circuito internazionale, dopo il 17° posto dell’esordio. Robinson ha riassaporato il gusto del successo, dopo quanto fatto l’anno passato nello SHISEIDO Tahiti Pro, prevalendo nell’atto conclusivo contro il giapponese Kanoa Igarashi. Grazie a una prima onda da 8.17 e una quarta vicinissima al Perfect Ten (9.87), l’australiano ha piegato la resistenza del nipponico con lo score totale di 18.04, rispetto al 15.16 dell’avversario. Un riscontro che nel ranking gli consente di portarsi al secondo posto, preceduto solo dall’hawaiano John John Florence, eliminato nei quarti dal sudafricano Jordy Smith.

Per quanto riguarda Leonardo Fioravanti, il surfista azzurro non è riuscito a replicare l’ottimo piazzamento della prima tappa (5°), vista l’eliminazione nei sedicesimi di finale contro l’australiano Jacob Willcox. Appena 7 centesimi di punto hanno impedito a Leo di pareggiare il conto con il suo avversario (13.40 rispetto a 13.33). Una 17ma posizione che ha lasciato un po’ d’amaro in bocca, da trasformare in energia per le prossime gare.

Sul versante femminile, come detto, è arrivata l’affermazione dell’australiana Picklum, a completare la festa per i rappresentanti della terra dei canguri. Lo score di 11.83 è stato sufficiente alla 21ennie di Terrigal per prevalere contro la padrona di casa, Bettylou Sakura Johnson (8.67). Per l’aussie si è concretizzato il secondo successo in carriera nel Tour, ricordando il primo del 2023 proprio in questa sede. Le onde del Pro Sunset Beach sono particolarmente gradite a Molly. Grazie a questo risultato, l’australiana è balzata in testa al ranking WSL.