Superbike oggi, GP Aragon 2025: orari Superpole e gara-1, programma, tv, streaming

Oggi, sabato 27 settembre, seconda giornata del week end di Aragon, tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul celebre circuito spagnolo, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Il confronto per il campionato tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu è il tema della stagione. L’emiliano in sella alla Ducati deve invertire la tendenza per avere ancora possibilità di titolo contro il turco della BMW. Un assaggio di quello che potrebbe accadere lo si è avuto nel corso delle prove libere, in cui si assistito a un vero e proprio testa a testa.

I due top-rider sono gli assoluti dominatori della stagione, basti ricordare che hanno monopolizzato 26 successi su 27. Il MotorLand Aragon potrebbe essere il tracciato giusto per la Rossa. Statisticamente la pista è favorevole a Ducati che qui ha raccolto 20 vittorie negli ultimi 11 anni e arriva da una striscia aperta di otto successi consecutivi.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike ad Aragon sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport Uno (201) si potrà seguire solo Gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta solo della prima manche, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e della citata Gara-1.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Sabato 27 settembre

Ore 09.00 Superbike, prove libere 3 ad Aragon (Spagna) – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 11.00 Superbike, Superpole ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00 Superbike – Gara 1 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

