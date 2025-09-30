Startlist cronometro Europei ciclismo 2025: orari, pettorali di partenza, tv, streaming

La cronometro individuale della categoria uomini élite degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada verrà disputata domani, mercoledì 1° ottobre: si tratta della prova contro il tempo di 24 km con partenza da Loriol ed arrivo ad Étoile, in Francia, che dovranno affrontare i 31 corridori in gara.

L’Italia sarà rappresentata da due atleti: a difendere i colori azzurri saranno Lorenzo Milesi, che scatterà alle ore 15.59, e Filippo Ganna, che partirà alle ore 16.13. Il primo corridore prenderà il via alle ore 15.45, mentre l’arrivo dell’ultimo atleta al via è previsto per le ore 16.45 circa.

Per la cronometro individuale uomini élite degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.

CAENDARIO EUROPEI CICLISMO 2025

Mercoledì 1° ottobre: cronometro individuale uomini élite, Loriol-Étoile (24km)

Orario partenza primo corridore: 15.45.

Orario d’arrivo previsto ultimo corridore: 16.45 circa.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST

15:45:00 31 Tahir Buğra YİĞİT 100 635 159 84 TUR 30/09/2001

15:46:00 30 Ognjen ILIĆ 100 152 137 25 SRB 21/11/1998

15:47:00 29 Danny VAN DER TUUK 100 155 985 90 POL 05/11/1999

15:48:00 28 Ilie SEREMET 101 532 489 67 MDA 07/08/1993

15:49:00 27 Andréa MIFSUD 100 154 491 51 MLT 28/05/1999

15:50:00 26 Arthur KLUCKERS 100 165 189 79 LUX 15/03/2000

15:51:00 25 Borislavov Borislav PALASHEV 100 626 523 81 BUL 13/05/2002

15:52:00 24 Artem NYCH* 100 086 878 47

15:53:00 23 Ahmet Can AKPINAR 100 952 300 35 TUR 02/06/2002

15:54:00 22 Nelson Filipe DOS SANTOS SIMOES OLIVEIRA 100 054 576 46 POR 06/03/1989

15:55:00 21 Dylan VAN BAARLE 100 068 844 55 NED 21/05/1992

15:56:00 20 Maximilian Richard WALSCHEID 100 454 633 75 GER 13/06/1993

15:57:00 19 Rémi CAVAGNA 100 099 713 78 FRA 10/08/1995

15:58:00 18 Niklas LARSEN 100 094 135 29 DEN 22/03/1997

15:59:00 17 Lorenzo MILESI 100 840 750 35 ITA 19/03/2002

16:00:00 16 Stefan BISSEGGER 100 101 183 93 SUI 13/09/1998

16:01:00 15 Alec SEGAERT 100 726 460 11 BEL 16/01/2003

16:02:00 14 Alex KIRSCH 100 066 796 44 LUX 12/06/1992

16:03:00 13 Miguel HEIDEMANN 100 157 662 21 GER 27/01/1998

16:04:00 12 Abel BALDERSTONE ROUMENS 100 405 116 28 ESP 07/07/2000

16:05:00 11 João ALMEIDA 100 107 840 57 POR 05/08/1998

16:06:00 10 Daan HOOLE 100 155 087 65 NED 22/02/1999

16:07:00 9 Ethan Edward HAYTER 100 101 820 51 GBR 18/09/1998

16:08:00 8 Bruno ARMIRAIL 100 091 626 42 FRA 11/04/1994

16:09:00 7 Mads PEDERSEN 100 086 895 64 DEN 18/12/1995

16:10:00 6 Mathias VACEK 100 472 995 07 CZE 12/06/2002

16:11:00 5 Joshua Michael TARLING 100 552 934 18 GBR 15/02/2004

16:12:00 4 Jakob SÖDERQVIST 100 224 312 32 SWE 31/05/2003

16:13:00 3 Filippo GANNA 100 091 640 56 ITA 25/07/1996

16:14:00 2 Stefan KÜNG 100 074 994 94 SUI 16/11/1993

16:15:00 1 Remco EVENEPOEL 100 587 366 15 BEL 25/01/2000