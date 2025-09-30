CiclismoStrada
Ciclismo, Europei 2025: domani la cronometro. Filippo Ganna lancia la sfida a Remco Evenepoel
Non c’è tempo per le pause: il ciclismo internazionale non si ferma e, dopo la trasferta in Africa per i Mondiali in Ruanda, prosegue dalla Francia dove vanno in scena gli Europei. Domani subito una prova importante: spazio infatti alla cronometro individuale maschile, con diverse stelle al via. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso e favoriti.
PERCORSO
24 chilometri contro le lancette: partenza da Loriol-sur-Drôme ed arrivo a Étoile-sur-Rhône. Prima parte totalmente pianeggiante, presente solo un breve strappo di 600 metri al 6%, innocuo per i cronomen. Occhio però al finale: si arriva infatti su uno strappo di 1,1 chilometri al 5,2% (punte anche superiori) che può tagliare le gambe agli specialisti.
FAVORITI
Si parte da Remco Evenepoel, ovviamente, come in tutte le cronometro alle quali il belga prende parte. Dopo la dimostrazione di forza messa in luce nella manifestazione iridata il belga appare praticamente imbattibile. A sfidarlo torna colui che è riuscito nelle ultime stagioni ad avvicinarsi di più, riuscendolo anche a battere: Filippo Ganna. Stagione non spettacolare per l’azzurro che vuole chiudere comunque al meglio, con una medaglia. Non mancano gli outsiders: dal portoghese Joao Almeida, passando per il britannico detentore del titolo Joshua Tarling, fino ad arrivare al danese Mads Pedersen, che si è concentrato proprio su questa prova. Punta ad un buon piazzamento anche il secondo azzurro in gara, Lorenzo Milesi.