Sport in tv oggi (mercoledì 10 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, mercoledì 10 settembre, ci aspetta una giornata abbastanza interessante in chiave azzurra con diverse discipline coinvolte e alcuni eventi internazionali di rilievo. In Corea del Sud prosegue il programma dei Mondiali di tiro con l’arco, con lo svolgimento delle finali a squadre e dei primi turni a eliminazione diretta del ricurvo maschile individuale.

In evidenza anche la Coppa del Mondo di tiro a segno in quel di Ningbo e la settima giornata dei Mondiali di boxe, dedicata ai quarti di finale, mentre a Riga sono previsti gli ultimi due quarti degli Europei di basket con Finlandia-Georgia e Germania-Slovenia. Entra nel vivo la terza settimana della Vuelta a España, con una 17ma tappa che si preannuncia scoppiettante grazie all’arrivo in salita sull’Alto de el Morredero, ma il ciclismo sarà protagonista anche in Italia con il Giro della Toscana.

Nazionali italiane in campo contro l’Austria agli Europei di softball, contro il Portogallo agli Europei di beach soccer sulla sabbia di Viareggio e contro la Francia agli Europei femminili di hockey su pista. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi mercoledì 10 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 10 settembre

2.15 Tiro con l’arco, Mondiali: quinta giornata – Dalle 7.05 le finali delle prove a squadre di ricurvo in streaming su archery+

6.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo: Finale pistola 10 metri aria compressa maschile a Ningbo – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

11.30 Ciclismo: Giro della Toscana – Dalle 15.10 in diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play

13.00 Boxe, Mondiali: settima giornata (quarti di finale) – Diretta streaming su Eurovision Sport

13.41 Ciclismo, Vuelta a España: diciassettesima tappa – Diretta streaming su discovery+ e DAZN

15.00 Surf, World Surfing Games: quinta giornata – Diretta streaming su isasurf.org

16.00 Basket, Europei: Finlandia-Georgia (quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

16.30 Softball, Europei: Italia-Austria – Diretta streaming su baseballeurope.tv

18.00 Tennis, WTA San Paolo: secondo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

18.00 Beach soccer, Europei: Italia-Portogallo – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play

18.00 Hockey su pista femminile, Europei: Italia-Francia – Diretta streaming su World Skate Europe TV

20.00 Basket, Europei: Germania-Slovenia (quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.00 Calcio femminile, Europa Cup: Inter-Hibernian – Diretta tv su Inter TV

21.00 Tennis, WTA Guadalajara: secondo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW