Sport in tv
Sport in tv oggi (giovedì 11 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 11 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sulla cronometro individuale odierna della Vuelta a España 2025. Filippo Ganna ha grandi motivazioni e vorrebbe lasciare il segno in questa prova contro il tempo, accorciata rispetto al programma originario per le manifestazioni pro Palestina.
Da seguire con attenzione anche una Classica del circuito italiano ovvero la Coppa Sabatini, non dimenticando i Mondiali di tiro con l’arco in Corea del Sud, gli Europei di hockey pista femminile con l’Italia in gioco contro la Svizzera nei quarti di finale e tanto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 11 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Giovedì 11 settembre
02.00 Tiro con l’arco, Mondiali 2025: penultima giornata – Diretta streaming su archery+.
11.00 Snooker, English Open: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.
11.30 Ciclismo, Coppa Sabatini 2025 – Diretta tv dalle 15.10 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
14.35 Ciclismo, Vuelta a España: diciottesima tappa – Diretta streaming dalle 14.40 su Discovery+ e su DAZN.
15.00 Hockey pista femminile, Europei 2025: Italia vs Svizzera – Diretta streaming sul canale Youtube di Skate Italia – Hockey Pista.
16.00 Golf, Procore Championships 2025: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.
17.00 Mountain bike, Mondiali 2025: staffetta mista – Nessuna copertura tv/streaming.
20.00 Tennis, WTA San Paolo: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio femminile, Champions League: Roma vs Sporting – Diretta streaming sul canale Youtube della Roma.
22.00 Tennis, WTA Guadalajara 2025: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.
(Stefanini vs Frech 4° match e inizio programma dalle 22.00 italiane)