Quando corre Nadia Battocletti ai Mondiali di atletica 2025: orari 5000 e 10000 metri, programma, tv, streaming

Nadia Battocletti sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Mondiali 2025 di atletica, che andranno in scena a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. La fuoriclasse trentina si presenterà in terra asiatica con l’obiettivo di brillare nel mezzofondo, cimentandosi prima sui 10.000 metri e poi sui 5.000 metri: l’azzurra aprirà le danze sulla distanza più lunga, dove lo scorso anno conquistò la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, e poi si impegnerà nello sforzo più breve.

La Campionessa d’Europa sarà impegnata in una durissima battaglia sulla gara più esigente in pista, ancora contro la keniana Beatrice Chebet (oro ai Giochi e primatista mondiale) e l’etiope Gudaf Tsegay (oro uscente). Il primo crono dell’anno è detenuto dalla keniana Janeth Chepngetich, ottenuto in altura in occasione dei suoi campionati nazionali. In questo caso l’appuntamento è per sabato 13 settembre alle 14.30 italiane (le 21.30 locali).

La nostra portacolori potrebbe fare da arbitro al duello tra Beatrice Chebet e Faith Kipyegon sui 5.000 metri: le due keniane sembrano avere una marcia in più, la fresca primatista mondiale è nel frattempo diventata la prima donna a scendere sotto il muro dei 14 minuti. La Campionessa d’Europa dovrà giocarsela anche con le etiopi Gudaf Tsegay, Freweyni Hailu e Medina Eisa. Appuntamento a giovedì 18 settembre (ore 12.05) per le batterie e a sabato 20 settembre (ore 14.29) per la finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di Nadia Battocletti ai Mondiali 2025 di atletica. Le finali saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e le batterie in diretta tv su RaiSportHD, gratis e in chiaro; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI MONDIALI ATLETICA 2025

Sabato 13 settembre

Ore 14.30 10.000 metri, finale

Giovedì 18 settembre

Ore 12.05 5.000 metri, batterie

Sabato 20 settembre

Ore 14.29 5.000 metri, finale

COME VEDERE LE GARE DI NADIA BATTOCLETTI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per le finali, gratis e in chiaro; RaiSportHD per le batterie, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.