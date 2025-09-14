Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 14 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi domenica 14 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. A Tokyo proseguiranno i Mondiali di atletica: riflettori puntati su Larissa Iapichino nella finale dei salto in lungo, Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli nelle qualificazioni del salto in alto. L’Italia farà il proprio debutto ai Mondiali di volley maschile, incrociando la modesta Algeria in quel di Manila. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con il GP di San Marino a Misano per la MotoGP, oltre che con il motocross in Cina e il Rally in Cile.
Gli Europei di basket giungono alla loro conclusione con la finale tra la Turchia e la Germania, mentre a Viareggio l’Italia affronterà la Spagna nella finale degli Europei di beach soccer. Piatto sontuoso per gli amanti del grande ciclismo tra l’ultima tappa della Vuelta e il GP di Montreal, senza dimenticarsi del Trofeo Matteotti e dei Mondiali di mountain bike. A Liverpool termineranno i Mondiali di boxe dilettantistica con le varie finali, da seguire anche i Mondiali di lotta.
Piatto gustoso per il calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e i vari campionati esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 14 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 14 settembre
01.00 ATLETICA – Mondiali, sessione pomeridiana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
01.00 TENNIS – WTA 500 Guadalajara, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Hong Kong (diretta streaming su BWF Tv)
04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Vietnam Open (diretta streaming su BWF Tv)
04.30 VOLLEY (Mondiali) – Argentina-Finlandia (diretta streaming su VBTV)
05.00 TENNIS (Coppa Davis, secondo turno) – Australia-Belgio (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
06.15 MOTOCROSS (MX2) – GP Cina, gara-1 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, MXGP Tv)
06.45 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 50 metri 3 posizioni maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)
07.15 MOTOCROSS (MXGP) – GP Cina, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, MXGP Tv)
07.30 VOLLEY (Mondiali) – Iran-Egitto (diretta streaming su VBTV)
08.00 VOLLEY (Mondiali) – Ucraina-Belgio (diretta streaming su VBTV)
08.30 CANOTTAGGIO – Campionati Italiani di beach sprint (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
09.00 GOLF (DP World Tour) – BMW PGA Championship, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW alle ore 13.00)
09.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 10 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)
09.10 MOTOCROSS (MX2) – GP Cina, gara-2 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, MXGP Tv)
09.40 MOTOGP – GP San Marino, warm-up (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
09.45 TRIATHLON (World Series) – Gara femminile a Karlovy Vary (diretta streaming su Triathlon Live Tv)
10.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP Cina, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, MXGP Tv)
10.30 LOTTA (Mondiali) – Lotta libera maschile (57 kg, 74 kg, 79 kg, 92 kg): tabellone fino alle semifinali; ripescaggi 61 kg, 70 kg, 86 kg, 125 kg (diretta streaming su UWW+)
10.30 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross country under 23 donne (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.35; diretta streaming su Rai Play Sport 3, Discovery+)
11.00 SNOOKER – English Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)
11.00 MOTO3 – GP San Marino, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
11.30 VOLLEY (Mondiali) – Serbia-Cechia (diretta streaming su VBTV)
11.30 TENNIS (Coppa Davis, secondo turno) – Spagna-Danimarca (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
11.35 ATLETICA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 13.00 e dalle ore 13.30; diretta tv su RaiSportHD alle ore 13.00 alle ore 13.30; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
11.55 CICLISMO FEMMINILE – La Choralis Fourmies (non è prevista diretta tv/streaming)
12.00 VOLLEY (Mondiali) – Francia-Corea del Sud (diretta streaming su VBTV)
12.10 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lombardia Trophy, free skating coppie (diretta streaming su Rai Play Sport 2)
12.15 MOTO2 – GP San Marino, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
12.30 CICLISMO FEMMINILE – Grand Prix Stuttgart (non è prevista diretta tv/streaming)
12.30 CALCIO (Serie A) – Roma-Torino (diretta streaming su DAZN)
12.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Arezzo (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
12.30 CALCIO FEMMINILE (Women’s Cup Serie A) – Fiorentina-Genoa (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)
12.30 CALCIO FEMMINILE (Women’s Cup Serie A) – Inter-Como (diretta streaming su DAZN)
12.45 CICLISMO – Trofeo Matteotti (sintesi su RaiSportHD alle ore 22.30)
12.55 CICLISMO – GP de Fourmies (diretta streaming su Discovery)
13.00 MOTORSPORT (WEC) – 4 Ore di Silverstone, gara (diretta streaming su Discovery+)
13.00 BOXE – Mondiali, finali: sessione pomeridiana (diretta streaming su Eurovision Sports)
13.30 CALCIO (Jupiler League belga) – Anversa-Gent (diretta streaming su DAZN)
13.30 CICLISMO FEMMINILE – Tour de l’Ardèche, sesta tappa: Beauchastel-Privas (non è prevista diretta tv/streaming)
13.30 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross country elite uomini (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
13.50 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lombardia Trophy, free skating maschile (diretta streaming su Rai Play Sport 2)
14.00 MOTOGP – GP San Marino, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Girona (diretta streaming su DAZN)
14.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Francia-Irlanda (diretta streaming su Rugby Pass Tv)
14.00 PADEL – Paris Major, finali maschile/femminile (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.20 RALLY – Rally del Cile, quattro prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 23.00 alle ore 00.30; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 23.00 alle ore 00.30)
14.45 TRIATHLON (World Series) – Gara femminile a Karlovy Vary (diretta streaming su Triathlon Live Tv)
15.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Lecce (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie A) – Pisa-Udinese (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Mantova (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Lecco (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Trento-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Bra-Torres (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Perugia-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Altamura (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Catania (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Tolosa (non è prevista diretta tv/streaming)
15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Women’s Cup Serie A) – Milan-Ternana (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Women’s Cup Serie A) – Roma-Sassuolo (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 VOLLEY (Mondiali) – Brasile-Cina (diretta streaming su VBTV)
15.00 EQUITAZIONE – Global Champions Tour, salto a ostacoli (diretta streaming su Discovery+)
15.30 VOLLEY (Mondiali) – Italia-Algeria (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Augsburg (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Kilmarnock-Celtic Glasgow (diretta streaming su Mola Tv)
16.00 GOLF (PGA Tour) – Procore Championship, quarto giro (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 00.00)
16.00 BASKET (Europei, finale per il bronzo) – Grecia-Finlandia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.15 CICLISMO – GP de Montreal (diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 20.30)
16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)
16.45 CICLISMO – Vuelta di Spagna, ventunesima tappa: Alalpardo-Madrid (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
17.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Inghilterra-Scozia (diretta streaming su Rugby Pass Tv)
17.10 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lombardia Trophy, free dance (diretta diretta streaming su Rai Play Sport 2)
17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Lens (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Brest-Parigi, Metz-Angers, Strasburgo-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)
17.15 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Palermo (diretta streaming su DAZN)
17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Werder Brema (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Novara (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Livorno (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Trapani-Casertana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 BEACH SOCCER (Europei, finale per l’oro) – Italia-Spagna (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
18.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Lazio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
18.00 LOTTA (Mondiali) – Lotta libera maschile (61 kg, 70 kg, 86 kg, 125 kg): finali (diretta streaming su UWW+)
18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)
18.30 CALCIO (Jupiler League belga) – Anderlecht-Genk (diretta streaming su DAZN)
19.00 BOXE – Mondiali, finali: sessione serale (diretta streaming su Eurovision Sports)
19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Nove partite: Baltimore Ravens-Cleveland Browns, Cincinnati Bengals-Jacksonville Jaguars, Dallas Cowboys-New York Giants, Detroit Lions-Chicago Bears, Miami Dolphins-New England Patriots, New Orleans Saints-San Francisco 49ers, New York Jets-Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers-Seattle Seahawks, Tennessee Titans-Los Angeles Rams (diretta streaming su DAZN)
19.15 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Gorica (diretta streaming su Mola Tv)
19.30 CALCIO (Serie B) – Empoli-Spezia (diretta streaming su DAZN)
20.00 BASKET (Europei, finale per l’oro) – Turchia-Germania (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)
20.00 CALCIO (Saudi Professional League araba) – Al Nassr-Al Kholood (diretta streaming su Mola Tv)
20.00 TENNIS – WTA 250 San Paolo, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
20.20 BASEBALL (MLB) – Chicago Cubs-Tampa Bay Rays (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Ternana-Carpi (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Salernitana-Sorrento (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Bologna (diretta streaming su DAZN)
20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Rennes-Lione (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Valencia (diretta streaming su DAZN)
22.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Indianapolis Colts-Denvers Broncos, Arizona Cardinals-Carolina Panthers (diretta streaming su DAZN)
22.20 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles (diretta streaming su DAZN)
22.30 CALCIO (Torneo Clausura argentino) – Rosario-Boca Juniores (diretta streaming su Mola Tv)
Lunedì 15 settembre
02.00 TENNIS – WTA 500 Guadalajara, finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)