Sorteggio Six Kings Slam 2025: esordio ‘comodo’ per Sinner, poi Djokovic

E’ stato svelato nella giornata di ieri il tabellone dell’edizione 2025 del torneo d’esibizione denominato Six Kings Slam di tennis: a Riad, in Arabia Saudita, l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, dovrà iniziare dai quarti di finale, dove incontrerà l’ellenico Stefanos Tsitsipas.

Il vincitore di questa sfida approderà in semifinale, dove ad attenderlo ci sarà il serbo Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al penultimo atto. Dall’altro lato del tabellone, invece, si affronteranno nei quarti di finale il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz.

In questo caso, invece, il vincitore dovrà affrontare in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, esentato dal primo turno in quanto secondo tennista in attività ad aver vinto il maggior numero di Slam, 6. I quarti di finale andranno in scena il 15 ottobre, le semifinali il 16 e la finale il 18.

TABELLONE SIX KINGS SLAM 2025

Carlos Alcaraz (Spagna) bye

Alexander Zverev (Germania) – Taylor Fritz (Stati Uniti)

Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia)

Novak Djokovic (Serbia) bye