Dopo il trionfo del 2023, l’azzurro conquista la terza finale consecutiva in Cina superando Alex De Minaur in tre set. Nonostante qualche difficoltà fisica, Sinner dimostra ancora una volta carattere e solidità. Non perdere la nuova puntata di TennisMania oggi alle 13:00 sul canale YouTube di OA Sport: analisi, commenti e approfondimenti sul match e sul momento di forma di Jannik! Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti tutte le novità sul tennis internazionale. #Sinner #Tennis #DeMinaur #Finale #Cina #OASport #TennisMania #ATP

