Simone Fontecchio sesto nella classifica dei migliori realizzatori italiani in una singola partita. Comanda Antonello Riva

È arrivata la seconda vittoria consecutiva per la Nazionale italiana di basket agli Europei 2025. Dopo il successo contro la Georgia, gli azzurri ieri sera hanno concesso il bis, sconfiggendo la Bosnia Erzegovina 96-79, compiendo un passo importante per la qualificazione agli ottavi di finale. Non c’è ancora la matematica certezza, ma la formazione tricolore è molto vicina a centrare l’obiettivo, con due partite da affrontare, ovvero contro la Spagna e Cipro nel proprio raggruppamento.

Una serata da ricordare per Simone Fontecchio, spintosi a vette che non aveva mai raggiunto in Nazionale in termini realizzativi. L’azzurro, ieri, ha messo a referto ben 39 punti, ricordando che il suo career high era stato di 30 contro la Serbia nei Mondiali nelle Filippine di due anni fa.

Con questo riscontro pazzesco (7/10 da tre punti), Fontecchio è diventato il miglior marcatore italiano di sempre in una singola gara di un Europeo. Superati i 36 punti di Andrea Bargnani nell’edizione del 2011 contro la Lettonia. Tuttavia, nella classifica dei migliori realizzatori italiani alltime, che tiene conto di tutte le partite della Nazionale (amichevoli comprese), l’ala dei Miami Heat non è in testa.

In questa graduatoria, infatti, il 29enne nativo di Pescara è al sesto posto come dato numerico e al vertice troviamo il mitico Antonello Riva che, il 29 ottobre del 1987, realizzò la bellezza di 46 punti contro la Svizzera nelle qualificazioni agli Europei. Di seguito la classifica citata:

CLASSIFICA MIGLIORI REALIZZATORI ITALIANI BASKET ALLTIME

46 punti, Antonello Riva, Italia vs Svizzera, 29 ottobre 1987, QF Europei

45 punti, Adelino Cappelletti, Italia vs Svezia, 15 settembre 1956, Amichevole

41 punti, Antonello Riva, Italia vs Brasile, 8 agosto 1990, Mondiale

40 punti, Claudio Malagoli, Turchia vs Italia, 25 maggio 1978, Amichevole

40 punti, Antonello Riva, Italia vs Uruguay, 10 agosto 1984, Olimpiadi

39 punti, Antonello Riva, Italia vs Israele, 18 luglio 1986, Mondiale

39 punti, Simone Fontecchio, Italia vs Bosnia, 31 agosto 2025, Europei