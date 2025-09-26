Rugby femminile: Inghilterra e Canada si giocano i Mondiali 2025

La finale mondiale di rugby femminile è arrivata. Sabato, sul mitico prato di Twickenham, Canada ed Inghilterra si contenderanno il trofeo dopo un mese di mete spettacolari, rimonte clamorose e partite di altissima intensità. Restano solo due contendenti, pronte a scrivere la storia. E per la prima volta dal 2014 una squadra diversa dalla Nuova Zelanda potrà alzare al cielo la coppa. Da una parte le nordamericane, arrivate in finale con un percorso sorprendente e travolgente; dall’altra le Red Roses, numero uno del ranking mondiale e favorite della vigilia.

Il cammino del Canada ha mostrato la forza di un gruppo capace di crescere partita dopo partita. Dopo aver dominato Fiji e regolato il Galles senza subire punti, le nordamericane hanno saputo resistere alla pressione della Scozia per chiudere il girone da imbattute. Nei quarti, contro l’Australia, hanno sfoderato la loro arma migliore: la potenza del pacchetto di mischia, capace di travolgere le avversarie con un netto +41. Ma è stata la semifinale contro la Nuova Zelanda a consegnare al mondo la miglior versione di questo Canada: ritmo altissimo, attacchi larghi e determinazione feroce, fino al 34-19 che ha mandato al tappeto le campionesse uscenti.

Le inglesi, invece, hanno confermato con i fatti il pronostico che le vedeva favorite. Dopo la delusione del 2022, il gruppo guidato da Alex Matthews ha affrontato la competizione con concentrazione assoluta. Gli Stati Uniti sono stati travolti di oltre 60 punti, Samoa addirittura di quasi 90, e l’Australia è caduta nettamente nel girone. Nei quarti di finale la Scozia non ha rappresentato un ostacolo, ma la semifinale contro la Francia ha richiesto nervi saldi: solo a dieci minuti dal termine, grazie a un guizzo individuale di Ellie Kildunne, l’Inghilterra è riuscita a strappare il pass per Twickenham.

Sarà quindi una finale tra due filosofie di gioco diverse, ma entrambe spettacolari: la potenza e la freschezza del Canada contro l’esperienza e la solidità dell’Inghilterra. Sophie de Goede, top scorer del torneo e leader indiscussa delle canadesi, sfiderà la veterana Matthews e la stella Kildunne in una sfida che promette scintille. In palio non c’è solo la Coppa del Mondo, ma la possibilità di rompere l’egemonia delle Black Ferns e scrivere una pagina nuova e indelebile nella storia del rugby femminile.