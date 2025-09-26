Rugby: Rovigo domina Viadana e conquista la Supercoppa Italiana

Si è conclusa da poco allo stadio “Tommaso Fattori” dell’Aquila la Supercoppa Italiana 2025, che ha visto scendere in campo la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta e Rugby Viadana 1970. Per i rossoblù era l’occasione per un clamoroso tris nel 2025, dopo aver conquistato sia lo scudetto sia la Coppa Italia nella passata stagione, mentre per gli emiliani era la chance per ‘vendicare’ la sconfitta in rimonta subita nella finale scudetto.

L’avvio di gara è tutto di marca rossoblù: Rovigo approfitta subito dell’indisciplina del Rugby Viadana 1970 e nei primi dieci minuti mette a segno tre calci piazzati, due con Thomson (4’ e 13’) e uno con Lertora da oltre 50 metri (8’), portandosi sul 9-0. Al 22’ i gialloneri restano in 14 per un giallo a Rodrigo Oubiña, e i Bersaglieri ne approfittano ancora al piede con Thomson (26’). La partita si complica ulteriormente per Viadana al 32’, quando Boschetti riceve il secondo giallo personale e lascia i suoi in inferiorità numerica permanente. Rovigo concretizza poco dopo con la prima meta del match: al 36’ Casado Sandri schiaccia da mischia sui 5 metri, trasformazione di Thomson per il 19-0. Viadana però non molla e, a tempo ormai scaduto, trova la meta con Jelic che ridà ossigeno ai gialloneri. Si va al riposo sul 19-7.

La ripresa si apre all’insegna dell’equilibrio, ma al 51’ Rovigo allunga ancora: maul avanzante e meta del tallonatore Giulian, trasformata da Thomson per il 26-7. Viadana risponde con orgoglio e al 55’ va in meta in bandierina con Morosini, trasformazione di Frutos per il 26-14. I gialloneri provano ad approfittare anche dell’inferiorità numerica temporanea di Rovigo (giallo al capitano al 60’), ma la difesa rossoblù regge. Nel finale, quando Viadana sembra poter rientrare, arriva la zampata decisiva dei Bersaglieri: al 75’ l’ala Bruno schiaccia dopo una mischia centrale, e pochi minuti più tardi lo stesso Bruno firma la doppietta su un rimbalzo fortunoso dopo un calcio di liberazione. Thomson trasforma l’ultima marcatura e Rovigo può alzare la Supercoppa Italiana con il punteggio finale di 40-14.

ROVIGO – VIADANA 40-14

Rovigo: 15 Alessandro Gesi, 14 Rafael Lertora, 13 Facundo Diederich Ferrario, 12 Matteo Moscardi, 11 Lorenzo Maria Bruno, 10 Brandon Thomson, 9 Juan Dee Oliver, 8 Lautaro Casado Sandri, 7 Stefano Sironi, 6 Matteo Meggiato, 5 Samuele Ortis, 4 Eliseo Fourcade, 3 Entienne Swanepoel, 2 Enrico Giulian, 1 Alessio Sanavia

In panchina: 16 Filippo Cadorini, 17 Emanuele Leccioli, 18 Antonio Tripodo, 19 Paolo Steolo, 20 Duccio Cosi, 21 Rodolfo Malaspina, 22 Francesco Krsul, 23 Giovanni Sante

Viadana: 15 Juan Franco Morosini, 14 Fabrizio Ciardullo, 13 Antonio Exequiel Orellana, 12 Tommaso Jannelli, 11 Alessandro Ciofani, 10 Matias Frutos Macchi, 9 Ratko Jelic, 8 Marcello Catalano, 7 Fabrizio Boschetti, 6 Thiago Fernandez Gil, 5 Lucas Sommer, 4 Juan Cruz Marchiori, 3 Rodrigo Oubina, 2 Ignacio Dorronsoro, 1 Alan Oubina

In panchina: 16 Michelangelo Mistretta, 17 Mateo Casasola, 18 Lautaro Martin Caro Saisi, 19 Bruno Vallesi, 20 Juan Cruz Gamboa, 21 Stefano Joga Prat, 22 Pietro Di Chio, 23 Sebastian Ferro

Marcatori: 4’ c.p. Thomson (3-0); 8’ c.p. Lertora (6-0); 11’ c.p. Thomson (9-0); 26’ c.p. Thomson (12-0); 36’ m. Casado Sandri tr. Thomson (19-0); 40’ m. Jelic tr. Frutos (19-7), 51’ m. Giulian tr. Thomson (26-7); 57’ m. Morosini tr. Frutos (26-14); 75’ m Bruno tr. Thomson (33-14); 78’ m. Bruno tr. Thomson (40-14)