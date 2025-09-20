Quando torna Federica Brignone? “Ogni giorno penso sempre di più che sia possibile per questo inverno”

La FIS ha pubblicato su Instagram un’intervista a Federica Brignone, che mostra anche delle immagini dell’azzurra durante gli allenamenti al J-Medical, nel corso della quale la sciatrice italiana descrive il percorso di recupero ed afferma di essere convinta di poter rientrare già nel corso di quest’inverno. L’ottimismo dell’azzurra traspare sin dalle prime parole, ma non sono mancati anche i momenti più complicati.

Brignone spiega lo stato attuale dei progressi fatti: “Mi sento sempre meglio ogni giorno che passa, sto lavorando molto duro per tornare, ed è già molto positivo avere ora una vita normale. Sono sempre qui a Torino a fare riabilitazione, è ancora una lunga strada prima di poter sciare, ma ogni giorno ci sono più vicina. Credo sia possibile riuscirci per questo inverno, specialmente ad agosto mi sono goduta anche il ritorno a casa, nella mia Valle d’Aosta, con tante attività in montagna e mi era davvero mancato molto fare sport in mezzo alla natura“.

L’azzurra rivela anche il momento più duro di tutto il percorso: “La seconda operazione, perché era come se avessi perso la strada per fare funzionare le cose al meglio, ma era necessario per tornare a lavorare al meglio: in quel momento, però, non volevo certo rimettere le stampelle per altre due settimane, anche perché normalmente ad agosto comincia la vera preparazione per tornare sugli sci. Quello è stato un periodo difficile, ora ci credo anche se sono consapevole che si tratta di una sfida molto esigente“.

LE PAROLE DI FEDERICA BRIGNONE