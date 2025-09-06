Quando si gioca la finale dei Mondiali di volley femminile? Squadre, programma, orario, tv, streaming

La finale dei Mondiali 2025 di volley femminile si giocherà domenica 7 settembre (ore 14.30 italiane) sul campo di Bangkok. Nella capitale thailandese si assegnerà il titolo iridato: la Turchia ha regolato il Giappone in un’accesa semifinale e si è meritata il diritto di disputare l’atto conclusivo per la prima volta nella sua storia, dall’altra parte della rete ci sarà la formazione che riuscirà a spuntarla nella semifinale tra Italia e Brasile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire); in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE MONDIALI 2025 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 7 settembre

Ore 14.30 Finale Mondiali volley femminile

PROGRAMMA FINALE MONDIALI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.