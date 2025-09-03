Sport in tvTennisUS Open
Quando le semifinali degli US Open 2025? Orari, programma, tv, streaming
Venerdì 5 settembre si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis: le sfide si giocheranno sull’Arthur Ashe Stadium in due sessioni differenti. La prima scatterà non prima delle ore 21.00, mentre la seconda si giocherà non prima dell’1.00 ora italiana di sabato 6 settembre.
Il programma di giornata, infatti, sarà aperto alle ore 18.00 italiane dalla finale di doppio femminile. Non si conosce ancora l’ordine di gioco, ma è verosimile che la sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il serbo Novak Djokovic si disputi alle 21.00, visto il giorno in più di riposo. Sinner o Musetti giocherebbero in tal caso nella notte italiana.
I match degli US Open 2025 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su in chiaro su SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), ed in abbonamento su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.
CALENDARIO US OPEN 2025
Venerdì 5 settembre
Arthur Ashe Stadium
Dalle ore 18.00 italiane
Finale doppio femminile
Non prima delle ore 21.00 italiane
Prima semifinale maschile
Non prima dell’1.00 ora italiana di sabato 6 settembre
Seconda semifinale maschile
