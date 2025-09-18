AtleticaSport in tv
Quando gareggia Nadia Battocletti nei 5000 metri ai Mondiali di atletica 2025: orario, tv, streaming
Cinque giorni dopo aver conquistato un meraviglioso argento sui 10.000 metri, Nadia Battocletti non vuole accontentarsi e si rimette in gioco cimentandosi nelle batterie dei 5000 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento allo stadio Nazionale di Tokyo.
La regina del mezzofondo europeo spera di migliorare su questa distanza il quarto posto delle Olimpiadi di Parigi 2024, ma per salire sul podio iridato dovrà vedersela con alcune avversarie di livello stellare come le keniane Beatrice Chebet, Faith Kipyegon e Agnes Ngetich, oltre alle etiopi Gudaf Tsegay, Medina Eisa e Birke Haylom. La primatista italiana punta nel frattempo ad un posto tra le prime otto nella sua batteria per approdare in finale.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming delle batterie dei 5000 metri con Nadia Battocletti ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.
QUANDO GAREGGIA NADIA BATTOCLETTI NEI 5000 AI MONDIALI DI ATLETICA
Giovedì 18 settembre
12.05 Prima batteria 5000 metri donne, con Nadia Battocletti – Diretta tv su Rai Sport
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.