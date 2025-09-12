Quando gareggia Mattia Furlani ai Mondiali di atletica 2025: orari qualificazioni e finale, programma, tv, streaming

Mattia Furlani sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Mondiali 2025 di atletica, che andranno in scena a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. Il giovane fuoriclasse laziale si presenterà in terra asiatica da Campione del Mondo Indoor di salto in lungo ed è reduce dal secondo posto conseguito nelle finali di Diamond League, la condizione di forma sembra essere eccellente e ha tutte le carte in regola per salire sul podio della rassegna iridata all’aperto.

Il bronzo olimpico di Parigi 2024 dovrà vedersela con il greco Miltiadis Tentoglou (Campione Olimpico e del mondo), con i giamaicani Carey McLeod e Tajay Gayle, con lo svizzero Simon Ehammer (che lo ha sconfitto di un paio di centimetri in Diamond League) e l’australiano Liam Adcock (vincitore del Golden Gala), senza dimenticarsi del 18enne cubano Jorge Hodelin e del bulgaro Bozhidar Saraboyukov che lo ha beffato agli Europei Indoor. L’appuntamento con le qualificazioni è per lunedì 15 settembre (ore 12.40), mentre la finale si disputerà mercoledì 17 settembre (ore 13.49).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di Mattia Furlani ai Mondiali 2025 di atletica. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 ad eccezione della fascia oraria 13.00-13.30 prevista su RaiSportHD per lasciare spazio al TG2, gratis e in chiaro; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MATTIA FURLANI MONDIALI ATLETICA 2025

Lunedì 15 settembre

12.40 Salto in lungo, qualificazioni

Mercoledì 17 settembre

13.49 Salto in lungo, eventuale finale

COME VEDERE LE GARE DI MATTIA FURLANI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 esclusa la fascia oraria 13.00-13.30, gratis e in chiaro; RaiSportHD per la fascia oraria 13.00-13.30, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.