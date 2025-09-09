Qualificazioni Mondiali 2026, la classifica del girone dell’Italia: Norvegia ormai quasi irraggiungibile per la differenza reti

La Norvegia continua il suo percorso netto, centra la quinta vittoria consecutiva e si conferma a punteggio pieno in vetta al gruppo I nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 di calcio. Haaland e compagni hanno dato spettacolo a Oslo, travolgendo la Moldavia con un impressionante score di 11-1 e volando a quota 15 punti con una differenza reti di +21.

Realisticamente, agli scandinavi basterebbe vincere i prossimi due incontri casalinghi in calendario contro Israele ed Estonia per ipotecare il primo posto del girone e di conseguenza il pass per la Coppa del Mondo. In quel caso l’Italia potrebbe al massimo eguagliare i 21 punti della Norvegia vincendole tutte, ma l’enorme distacco accumulato sin qui nella differenza reti (-16) rispetto ai competitor rischia di rivelarsi fatale.

È vero che gli Azzurri avranno il vantaggio di giocare in casa a Milano lo scontro diretto conclusivo con i norvegesi, ma arrivarci a -3 e con un gap troppo ampio nella differenza reti li costringerebbe ad un’impresa praticamente impossibile per ribaltare la situazione. Lo scenario più probabile diventa dunque quello di giocarsi la qualificazione ai playoff, per la terza edizione consecutiva.

GRUPPO I

1. Norvegia 15 punti (5 partite giocate, 5 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 24 gol fatti e 3 subiti)

2. Italia 9 punti (4 partite giocate, 3 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta, 12 gol fatti e 7 subiti)

3. Israele 9 punti (5 partite giocate, 3 vittorie, 0 pareggi, 2 confitte, 15 gol fatti e 11 subiti)

4. Estonia 3 punti (5 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi, 4 sconfitte, 5 gol fatti e 13 subiti)

5. Moldova 0 punti (5 partite giocate, 0 vittorie, 0 pareggi, 5 sconfitte, 3 gol fatti e 25 subiti)

CALENDARIO GIRONE I

Sabato 11 ottobre

Ore 18.00 Norvegia vs Israele

Ore 20.45 Estonia vs Italia

Martedì 14 ottobre

Ore 18.00 Estonia vs Moldova

Ore 20.45 Italia vs Israele

Giovedì 13 novembre

Ore 18.00 Norvegia vs Estonia

Ore 20.45 Moldova vs Italia

Domenica 16 novembre

Ore 20.45 Israele vs Moldova

Ore 20.45 Italia vs Norvegia