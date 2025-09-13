Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: un’ottima Gutmann centra il quinto posto al Lombardia Trophy 2025

Pubblicato

5 minuti fa

il

Arrivano ancora ottime sensazioni da Lara Naki Gutmann. La trentina ha infatti chiuso al quinto posto la prova individuale femminile al Lombardia Trophy 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico in fase di svolgimento all’IceLab Arena di Bergamo, superando pronti-via quota 195 punti e pattinando per l’occasione il quarto libero del lotto.

Prova oltremodo consistente quella dell’allieva di Gabriele Minchio, pulita nella preziosa combinazione iniziale triplo lutz/euler/triplo salchow, difficoltà che ha preceduto un triplo flip sul quarto e due tripli loop, di cui uno snocciolato in catena con il triplo toeloop. Dopo aver passato in rassegna due trottole, l’azzurra ha staccato il triplo toeloop e la sequenza triplo toeloop/axel, penultimo elemento di salto prima del doppio axel conclusivo.

Facendo intravedere un margine davvero importante, Lara si è spinta fino a 128.25 (67.02, 61.23) per 195.95, appena due lunghezze in meno della Campionessa del Mondo Alysa Liu, scivolata dalla vetta al quarto posto con 128.22 (62.99, 65.23) per 197.84  a seguito di una prova non eccezionale sul profilo qualitativo. 

A spuntarla è stata Rion Sumiyoshi, terza nel corto e prima nella classifica finale con 140.72 (73.70, 67.42) per 209.59 in una performance importante in cui ha bilanciato tecnico e components presentando sette tripli ed un tentativo di quadruplo toeloop non andato a buon fine. Seconda poi in super rimonta (era quinta nel corto) la connazionale Ami Nakai, caduta nel triplo axel ma brava a tenere botta con un free da 140.72 (73.70, 67.42) per 206.04. Sotto quota 200 la statunitense Sarah Everhardt, terza con 130.76 (67.15, 63.60) per 199.91. Da menzionare inoltre Chiara Minighini, nona con 101.72 (49.92, 51.80) per 158.86 e Vivienne Contarino, diciassettesima con 63.78 (27.77, 37.01) per 99.76.

La giornata si è aperta con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, segmento che ha visto imporsi i cechi sempre più in crescita Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek, al momento davanti con 74.66 (41.53, 33.13) precedendo gli statunitensi Eva Pate-Logan Bye, secondi con 74.27 (42.41, 31.86), oltre che Katarina Wolfkostin-Dimitry Tsarevski, terzi con 69.73 (38.34, 31.39). 

La migliore coppia italiana è stata quella formata da Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, i quali si sono spinti fino a 65.02 (36.76, 28.26). Più contratta invece la prestazione di Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, attualmente ottavi con 58.73 (30.33, 28.40) ricevendo livello base sul pattern e commettendo una imprecisione nell’elemento coreografico che, secondo il pannello, non ha marchiato tutti i requisiti richiesti dal regolamento. 

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

Pl. Name Nation Points SP FS
1 Rion SUMIYOSHI
JPN
209.59 3 1
2 Ami NAKAI
JPN
206.04 5 2
3 Sarah EVERHARDT
USA
199.91 2 3
4 Alysa LIU
USA
197.84 1 5
5 Lara Naki GUTMANN
ITA
195.95 6 4
6 Seoyoung KIM
KOR
190.12 4 6
7 Olivia LISKO
FIN
173.95 8 7
8 Rino MATSUIKE
JPN
170.72 7 8
9 Chiara MINIGHINI
ITA
158.86 10 9
10 Linnea CEDER
FIN
157.24 9 10
11 Josefin TALJEGARD
SWE
154.14 11 12
12 Ekaterina KURAKOVA
POL
151.98 12 13
13 Jogaile AGLINSKYTE
LTU
150.01 13 11
14 Gian-Quen ISAACS
RSA
128.42 16 14
15 Ariadna GUPTA ESPADA
ESP
125.75 15 15
16 Selmasiri Bella LARSEN
DEN
104.06 18 16
17 Vivienne CONTARINO
ITA
99.76 19 18
18 Taisiia SPESIVTSEVA
UKR
99.22 21 17
19 Sofiia HRYHORENKO
UKR
96.12 17 20
20 Jolanda VOS
NED
93.90 20 19
WD Julija LOVRENCIC
SLO
49.28 14
WD Salma AGAMOVA
TUR

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK
CZE
74.66 1
2 Eva PATE / Logan BYE
USA
74.27 2
3 Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI
USA
69.73 3
4 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA
FRA
66.14 4
5 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER
ITA
65.02 5
6 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO
HUN
62.33 6
7 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS
GER
60.82 7
8 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA
ITA
58.73 8
9 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS
FRA
58.45 9
10 Maria KAZAKOVA / Vladislav KASINSKIJ
GEO
56.73 10
11 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN
UKR
55.01 11
12 Louise BORDET / Martin CHARDAIN
FRA
53.35 12
13 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV
UKR
52.08 13
14 Zofia GRZEGORZEWSKA / Oleg MURATOV
POL
51.30 14
WD Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN
POL
