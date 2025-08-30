Seguici su
L’Italia Under 18 maschile di pallanuoto chiude al 4° posto agli Europei di Oradea 2025, dopo la sconfitta 12-11 contro la Grecia nella finale per il bronzo.

Riccardo Tempestini, coordinatore delle nazionali giovanili azzurre, analizza il percorso degli azzurrini e traccia il bilancio dell’intera spedizione giovanile: segnali positivi, talenti in crescita e la conferma di un movimento che continua a produrre qualità.

Nel video la sintesi della partita, i punti chiave del torneo e le parole di Tempestini sul futuro della pallanuoto italiana.

Europei U18 2025/Federnuoto

