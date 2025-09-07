Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Pedersen si dimostra un fuoriclasse. Bene Marco Frigo

PAGELLE VUELTA A ESPAÑA 2025 OGGI

Domenica 7 settembre

Mads Pedersen, voto 10: in questa Vuelta la forma è ben lontana dal 100%, in ogni caso il fuoriclasse danese la firma ce la mette. La tappa era perfetta per le sue caratteristiche e non ha tradito le aspettative: è andato all’attacco, ha gestito al meglio la situazione e ha dominato la volata. Vittoria oggi, Maglia Verde in cassaforte, 60 successi in carriera. Un fenomeno, spesso sottovalutato.

Orluis Aular, voto 8: piazzamenti su piazzamenti in una stagione comunque ricca di soddisfazioni per il sudamericano della Movistar. Purtroppo per lui, come accaduto al Giro d’Italia, Pedersen è superiore.

Marco Frigo, voto 8: la convocazione per i Mondiali con la nazionale di Marco Villa è praticamente certa. Altra fuga, altra prestazione convincente per l’azzurro della Israel. Il terzo posto odierno è davvero di gran qualità.

Jay Vine, voto 7: ha tentato la sortita anche oggi l’australiano, a caccia addirittura del tris. L’uomo della UAE ha provato ad anticipare i tempi, ma con davanti questo Pedersen c’era davvero poco da fare.

Giulio Ciccone, voto 6,5: l’abruzzese non è al top della condizione (e neanche vicino ad esserlo), ma decide comunque di andare all’attacco per supportare Pedersen. Ne viene fuori una buona rimonta in classifica generale (ora è tredicesimo).