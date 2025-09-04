Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Juan Ayuso dimostra tutta la sua classe

PAGELLE VUELTA A ESPAÑA 2025 OGGI

Juan Ayuso, voto 10: le polemiche con la UAE Team Emirates – XRG sono messe da parte. È un campione e lo dimostra anche oggi: nonostante la mente occupata dalle questioni contrattuali ed una Vuelta non eccezionale, l’iberico va nuovamente all’attacco e si prende, dominando, la seconda vittoria di tappa sul traguardo di Los Corrales de Buelna.

Javier Romo, voto 8: tenere il passo di Ayuso sul finale è comunque un gran colpo per il corridore della Movistar. Nello sprint a due l’epilogo era scontato: in ogni caso il secondo posto è di valore.

Brieuc Rolland, voto 7,5: classe 2003, dimostra gran qualità, provando a raggiungere la coppia tutta spagnola. L’aggancio non è riuscito, ma il podio è comunque un ottimo risultato.

Victor Campenaerts, voto 7: non sarà un fuoriclasse, ma che corridore. Dal Tour de France è costante, sempre ad aiutare i capitani della Visma | Lease a Bike, ogni tanto anche a provare a togliersi qualche soddisfazione. Quarto oggi.

Mads Pedersen, voto 7: la condizione non sarà quella dei giorni migliori, ma il danese sta facendo di tutto per andarsi a prendere la seconda classifica a punti della stagione dopo quella al Giro.