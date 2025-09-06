MotoGP, Fabio Quartararo: “Mi sono divertito, anche con una scia non avrei fatto la pole”

Fabio Quartararo fa il massimo e, partendo dal Q1, conquista una significativa seconda posizione al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Catalogna 2025, quindicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il Diablo ha accusato un gap di 267 millesimi dal nuovo record della pista di Alex Marquez, togliendosi comunque la soddisfazione di precedere l’altra Ducati del leader iridato Marc Marquez.

“Mi sono divertito. Peccato non essere riusciti a trovare una scia nel secondo run, anche se penso che la posizione non sarebbe cambiata. Comunque ho fatto un bel giro e sono contento“, il primo commento a caldo del francese della Yamaha ai microfoni di Sky Sport dopo il Q2 al Montmelò.

Il francese della Yamaha spiega così i tanti alti e bassi prestazionali della M1 soprattutto in qualifica da circuito a circuito: “La moto è la stessa delle altre gare. In Ungheria e al Red Bull Ring abbiamo avuto dei weekend difficili. Dobbiamo fare in modo che la tipologia di pista non influisca troppo sulle prestazioni della moto. Se troviamo una soluzione, possiamo essere molto veloci“.