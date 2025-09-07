Formula 1GP Italia
Ordine d’arrivo F1, GP Italia 2025: Verstappen vince a Monza davanti alle McLaren, 4° Leclerc
Passa agli archivi la gara del GP d’Italia, sedicesimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Monza si è deciso il 16° vincitore dell’anno dopo la corsa, disputata su distanza classica e conclusasi dopo 53 giri sulla pista brianzola.
ORDINE D’ARRIVO F1 GP ITALIA 2025
1 Max Verstappen Red Bull Racing
2 Lando Norris McLaren +19.207
3 Oscar Piastri McLaren +21.351
4 Charles Leclerc Ferrari +25.624
5 George Russell Mercedes +32.881
6 Lewis Hamilton Ferrari +37.449
7 Alexander Albon Williams +50.537
8 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +58.441
9 Kimi Antonelli Mercedes +59.762
10 Isack Hadjar Racing Bulls +63.556
11 Carlos Sainz Williams +64.165
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +68.997
13 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +79.831
14 Liam Lawson Racing Bulls +81.115
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro
16 Pierre Gasly Alpine +1 giro
17 Franco Colapinto Alpine +1 giro
18 Lance Stroll Aston Martin +1 giro
RIT Fernando Alonso Aston Martin ritiro
RIT Nico Hulkenberg Kick Sauber ritiro