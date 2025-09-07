Quando MotoGP e F1 oggi (7 settembre): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8

Oggi domenica 7 settembre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP d’Italia per quanto riguarda la F1 e GP di Catalogna per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Monza e Barcellona.

La gara della F1 è prevista alle ore 15.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 14.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi e gli appassionati non saranno costretti a fare delle scelte, appena terminerà l’evento sulle due ruote ci si preparerà per la partenza della massima categoria automobilistica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica 29 giugno). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale scritta su OA Sport. Prevista la diretta tv su TV8 per la gara della F1, in differita le gare del Motomondiale.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 7 settembre

09.40-09.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

11.00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

12.15 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

14.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

15.00 F1, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati; TV8, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati; tv8.it, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) per le gare di tutte le classi, per gli abbonati; Sky Sport MotoGP (canale 208) per il warm-up della MotoGP e le gare di tutte le classi, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi di giornata, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Differita tv: tutte le gare su TV8 secondo questa programmazione: Moto3 alle 18.35, Moto2 alle 19.50, MotoGP alle 21.35.

Differita streaming: tutte le gare su tv8.it secondo questa programmazione: Moto3 alle 18.35, Moto2 alle 19.50, MotoGP alle 21.35.