NuotoParalimpiadi
Nuoto paralimpico, altre cinque podi per l’Italia ai Mondiali: azzurri secondi nel medagliere!
L’Italia conquista altre cinque medaglie nella quinta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto paralimpico: a Singapore conquistano l’oro Simone Barlaam, Stefano Raimondi ed Antonio Fantin, l’argento Gabriele Lorenzo ed il bronzo Xenia Francesca Palazzo. Gli azzurri si issano così al secondo posto del medagliere generale della manifestazione con 35 podi: 13 ori, 12 argenti e 10 bronzi.
Simone Barlaam vince nei 400 metri stile libero S9 maschili: l’azzurro vince un serrato testa a testa e si impone con il crono di 4’13”33, riuscendo a spuntarla nei confronti dello spagnolo Jacobo Garrido Brun, secondo in 4’13”63, mentre il bronzo va all’australiano Brenden Hall, terzo in 4’14”69.
Stefano Raimondi conquista il titolo iridato nei 100 metri farfalla S10 maschili, affermandosi in rimonta con il tempo di 54″88, andando a bruciare all’arrivo l’ucraino Ihor Nimchenko, il quale deve accontentarsi dell’argento in 54”99, mentre sale sul gradino più basso del podio l’australiano Col Pearse con il tempo di 56”56.
Antonio Fantin centra la medaglia d’oro nei 50 metri stile libero S6 maschili con il crono di 29”23, mettendosi alle spalle, in maniera abbastanza netta, l’ucraino Vladyslav Koshman, alla piazza d’onore in 29”60, il quale beffa di 0″01 il colombiano Nelson Crispin Corso, di bronzo in 29”61.
Gabriele Lorenzo si mette al collo l’argento nei 50 metri stile libero S3 maschili, chiudendo alla piazza d’onore con il crono di 43”49, nuovo primato italiano, alle spalle del tedesco Josia Tim Alexander Topf, che si impone con il tempo di 42”85, mentre il bronzo va all’ucraino Denys Ostapchenko, terzo in 46”27.
Xenia Francesca Palazzo sale sul gradino più basso del podio nei 50 metri stile libero S8 femminili con il tempo di 31”44, che vale il bronzo. Davanti all’azzurra si piazzano l’atletica paralimpica neutrale Viktoriia Ischiulova, d’oro in 31”30, e la cinese Hui Zhu, d’argento in 31”39.