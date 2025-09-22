Nuoto, incetta di medaglie ai Mondiali paralimpici di Singapore per l’Italia nei primi due giorni di gare

Una vera e propria incetta di medaglie nella piscina di Singapore, riservata ai Mondiali paralimpici di nuoto. Nella vasca asiatica, l’Italia ha fatto la voce grossa e, dopo due giorni di gare, il computo dei podi è impressionante. Si parla di 6 ori, 4 argenti e 5 bronzi (15 medaglie) e vetta del medagliere davanti alla Cina (6-1-0) e alla Gran Bretagna (5-5-6).

Nel day-1 sono arrivati ben nove podi. Alberto Amodeo ha ottenuto il titolo mondiale nei 400 stile libero S8, chiudendo col record dei campionati di 4’23″27. Nei 100 rana S9, Stefano Raimondi ha conquistato il bronzo in 1’07″29, alle spalle del francese Hector Denayer, con il crono di 1’05″28, e del russo Artem Isaev (1’06″46).

Monica Boggioni strepitosa. L’azzurra si è imposta nei 50 stile libero S5 col tempo di 38″37 (record italiano). Argento nei 100 farfalla S13 per Carlotta Gilli col tempo di 1’04″26, alle spalle dell’americana Grace Nuhfer (1’03″33). Antonio Fantin ha ottenuto il bronzo nei 100 dorso S6 (1’16″07), come Efrem Morelli nei 50 rana SB3 (49″43). Boggioni ha poi concesso il bis, conquistando il metallo più pregiato nei 50 rana SB3 (53″95). Spettacolo che è proseguito con gli argenti di Giulia Ghiretti nei 100 rana SB4 (1’52″47) e di Alessia Scortechini nei 50 stile libero S10 (27″91).

Il bilancio si è arricchito nel secondo giorno poi grazie all’argento di Federico Cristiani nei 100 sl S4 (1’21″27), al bronzo di Lorenzo Gabriele nei 150 misti SM3 (3’09″05) e soprattutto all’oro di Federico Bicelli nei 400 stile libero S7, dando seguito al titolo paralimpico dell’anno scorso (4’39″52). Fantin ha risposto nuovamente presente, mettendosi al collo l’oro nei 100 sl S6 in 1’03″32, al pari di Raimondi nei 200 misti SM10 (2’10″28). È spettato poi ad Alessia Berra chiudere il cerchio nei 100 farfalla S12, col bronzo in 1’08″19.