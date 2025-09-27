Nuoto, cinque medaglie per l’Italia nel penultimo giorno di gare dei Mondiali paralimpici a Singapore

Un nuovo show dell’Italia ai World Para Swimming Championships all’OCBC Aquatic Centre di Singapore. Nella piscina asiatica la compagine tricolore ha avuto modo di arricchire il proprio “tesoretto”. Nel penultimo giorno di gare, gli azzurri hanno conquistato altre 5 medaglie, con la seguente distribuzione: 2 ori, 2 argenti e 1 bronz0. Il computo complessivo vede la compagine del CT Roberto Bonanni a quota 40 podi (15 ori, 14 argenti e 11 bronzi), in seconda posizione nel medagliere alle spalle solo della Cina (16-8-6).

Monica Boggioni ha dato una nuova dimostrazione di forza in acqua. L’azzurra, impegnata nella finale diretta dei 200 stile libero S5, ha conquistato il metallo più pregiato, chiudendo col crono di 2’48″13, mettendosi alle spalle la ceca Agata Koupilova (2’58″67) e la finlandese Natalie Ornkvist (3’05″14).

Il secondo oro è stato firmato da Gabriele Lorenzo nell’atto conclusivo dei 200 stile libero S3. Debuttante in questa rassegna iridata, il giovane atleta nostrano ha messo in mostra classe e personalità. Grazie a queste doti si è imposto in 3’15″12 (record dei campionati), battendo l’ucraino Denys Ostapchenko (3’21″69) e il turco Umut Unclu (3’26″11).

I due argenti sono stati griffati da Stefano Raimondi e da Francesco Bocciardo. Raimondi, impegnato nei 100 stile libero S10, ha stampato sulla piastra il crono di 51″54, dovendosi arrendere solo all’australiano Rowan Crothers (51″05). Il bronzo è andato all’ucraino Ihor Nimchenko (51″66). Piazza d’onore anche per Bocciardo nei 200 stile libero S5 in 2’27″56, preceduto dall’ucraino Artem Oliinyk (2’23″78), mentre il bronzo è andato al russo Kirill Pulver (2’29″32).

Terzo posto, in conclusione, per Arjola Trimi nei 50 dorso S2 col tempo di 1’05″83. Dominio della singaporiana Yip Pin Xiu (1’04″31), impostasi davanti alla russa Diana Koltsova (1’05″72) e a Trimi. Angela Procida, nella stessa gara, si è classificata quarta in 1’09″05.