MotoGP: ufficiali i rinnovi di Marini e Zarco. Manca poco al completamento della line-up 2026

Giornata di annunci nel mondo della MotoGP, pronta a tornare questo fine settimana per il GP di Catalogna, quindicesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025, in scena come da tradizione nell’iconico circuito di Montmelò. Luca Marini ha infatti rinnovato con la Honda HRC per il 2026, mentre Johann Zarco ha firmato ancora con la LCR fino alla fine del 2027.

Due notizie che certamente non provocano alcuno scossone nel paddock, ma che aiutano ad inserire ancora tasselli fondamentali in vista del prossimo anno, con una line-up vicina ad essere completa. Per entrambi si tratta di un’occasione di crescita: l’italiano avrà come obiettivo quello di migliorarsi ancora dopo i passi in avanti già fatti vedere nei primi quattordici atti. Discorso speculare per il francese che, tra l’altro, quest’anno si è tolto anche lo sfizio di trionfare in casa nella gara lunga di Le Mans. Il transalpino, salvo sorprese, sarà affiancato da Diogo Moreira, uno dei rookie della prossima annata sportiva che sostituirà il partente Somkiat Chantra.

Non sono previsti dunque altri colpi di scena. Oltre le notizia già note si attende soltanto il rinnovo ufficiale di Franco Morbidelli in casa Pertamina Enduro VR46 (annunciato dallo stesso centauro durante il weekend al Balaton Park) e quello di Jack Miller in Prima Pramac Racing. Da ricordare che, oltre a Moreira, il 2026 sarà anche l’anno del debutto di Toprak Razgatlioglu, attualmente impegnato in Superbike ma già certo di correre in Pramac, sostituendo così Miguel Oliveira.