MotoGP, Marco Bezzecchi: “Una buona giornata, contento di essere andato bene con la media”

Un venerdì estremamente positivo per Marco Bezzecchi. Il pilota romagnolo ha chiuso infatti al secondo posto le pre-qualifiche valide per il GP di San Marino, sedicesimo atto del Motomondiale 2025 in scena questo fine settimana presso il World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

Nello specifico il centauro in forza all’Aprilia ha racimolato un gap di 147 millesimi rispetto al solito imprendibile Marc Marquez, leader in 1:30.480. Terzo posto invece per Francesco “Pecco” Bagnaia, motivato a disputare un fine settimana da protagonista.

Una volta raggiunta la zona mista, “Bezz” ha commentato quanto fatto: “Sono contento, è stata una buona giornata, mi sono trovato bene anche con tutti e due i tipi di gomma posteriore – ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport Italia – l’anno scorso non andavo con la media, usavo solo al soft. Ero in ansia, pensavo di non andare forte con la media oggi. E invece no. Qualche errorino c’è stato, sia nel primo time attack che nel secondo, dove ho fatto una stupidaggine, ma mi è bastato per passare in Q2, che era l’obiettivo del venerdì. Possiamo comunque analizzare gli errori, studiandoli capisci bene come non rifarli”.

Il pilota ha inoltre aggiunto: “Mi trovo bene con Jorge Martin perché ci conosciamo da quando siamo piccoli; anche se quando eravamo giovani non andavamo d’accordo, adesso con la maturità il nostro rapporto è cresciuto. Sono felice che sia venuto a ringraziarmi oggi”.