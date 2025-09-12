MotoGP, Marc Marquez: “Non è stato un buon inizio a Misano, poi abbiamo trovato la strada”

Ritrovata la retta via. Non è stato il solito inizio scintillante di week end per Marc Marquez. Lo spagnolo, impegnato in sella alla Ducati nel primo giorno di prove del GP di San Marino (16° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP), ha concluso davanti a tutti nelle pre-qualifiche, dopo che nella prima sessione di prove libere il feeling con la GP25 non era stato idilliaco.

“Abbiamo iniziato non nel migliore dei modi. Il feeling con la moto non era buono. Per questo, ho deciso di procedere per gradi perché avevo una GP25 molto diversa, in termini di sensazioni, da Barcellona. Abbiamo cercato di fare un passo per volta e i tecnici mi hanno aiutato molto in questo“, ha raccontato il fuoriclasse di Cervera ai microfoni di Sky Sport.

“Le pre-qualifiche sono andate bene, ma dobbiamo capire come far lavorare meglio il davanti. La moto si muove tanto anche per via dell’extra grip che dà questa pista. Una condizione che mi ricorda Brno. Domani bisognerà proseguire nel lavoro di messa a punto, considerando anche gli altri piloti che qui hanno già dimostrato di essere veloci“, ha sottolineato Marc.

Il riferimento di Marquez è in soprattutto ai piloti italiani: “Ho visto molto bene come passo Bezzecchi e Morbidelli, inoltre anche Pecco (Bagnaia, ndr.) è molto più vicino. Non sottovaluto anche mio fratello“, ha concluso l’iberico. Vedremo domani che cosa accadrà, in una giornata particolarmente intensa. Di scena saranno prove libere 2, qualifiche e Sprint Race e sarà necessario trovare celermente la quadratura del set-up.