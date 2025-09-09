MotoGP, Jorge Martin: “Ho voglia di competere a Misano, un bel ricordo nel test prima del mio ritorno”

Il Motomondiale, messo alle spalle il week end in Catalogna, volge lo sguardo all’appuntamento di Misano, il sedicesimo del campionato. Le tre classi daranno spettacolo sul tracciato dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. In MotoGP, l’Aprilia cerca un riscatto dopo che nella tre-giorni catalana i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative.

Grandi stimoli per Jorge Martin. Lo spagnolo, campione del mondo del 2024, ha vissuto un’annata molto difficile per via degli infortuni pre e in-season. Il peggio sembra alle spalle e l’iberico sta lavorando per trovare la messa a punto migliore sulla moto di Noale e fare la differenza come ha dimostrato in passato in sella alla Ducati Pramac.

I suoi ultimi week end dal suo rientro confermano una crescita costante con la RS-GP. “Ho voglia di arrivare a Misano, dove ho il bel ricordo del test che ha segnato il mio ritorno in squadra dopo l’infortunio. È la gara di casa per Aprilia e andiamo tutti con grande entusiasmo. Stiamo facendo un ottimo lavoro e speriamo di ridurre il gap con i piloti davanti“, ha dichiarato Martin.