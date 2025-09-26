MotoGP, Francesco Bagnaia si ridesta e svetta nella FP1 a Motegi. 3° Marc Marquez

Francesco Bagnaia ha battuto un colpo nella prima sessione di prove libere del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Motegi (Giappone), Pecco sembrerebbe aver trovato delle soluzioni adeguate alla propria guida in sella alla Ducati GP25. Lo certifica il crono di 1:44.857 della FP1. Bagnaia aveva parlato alla vigilia di modifiche provate nel corso dei test di Misano. Vedremo se questo rendimento si confermerà nel resto del fine-settimana nipponico.

Alle spalle del centauro italiano troviamo l’Aprilia del campione del mondo 2024, Jorge Martin, distanziato dalla vetta di 0.093 e il leader della classifica iridata, Marc Marquez, a 0.102 dal tempo del compagno di squadra. Un Marc che affrontato questo week end con la consapevolezza di poter chiudere i giochi di questo campionato e conquistare la nona corona iridata in carriera.

Una top-10 in cui c’è tanta Italia, oltre all’accoppiata Pecco-Ducati. Il riferimento è a un ottimo Fabio Di Giannantonio, quarto con la Rossa del Team VR46 (+0.271), a precedere Luca Marini, sempre più convincente sulla Honda (+0.302), e Franco Morbidelli (Ducati VR46) a 0.305. Gruppo dei migliori dieci completato dallo spagnolo Pedro Acosta (KTM) a 0.343, dall’australiano Jack Miller (Yamaha Pramac) a 0.370, dal thailandese Somkiat Chantra (Honda LCR) a 0.421 e dal portoghese Miguel Oliveira (Yamha Pramac) a 0.500.

Undicesima piazza per Marco Bezzecchi sull’altra Aprilia ufficiale. Il romagnolo ha fatto un po’ di fatica a trovare il feeling nel time-attack, vedremo se ci sarà un’inversione di tendenza nelle pre-qualifiche. Poco brillante anche Alex Marquez (15°) sulla Ducati Gresini a 0.643 dalla vetta e in fondo all’ordine dei tempi (23°) Enea Bastianini, distanziato di 1.009 da Bagnaia. Si tornerà in pista alle 08.00 italiane per le pre-qualifiche.

CLASSIFICA FP1 GP GIAPPONE MOTOGP 2025

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.857 14 17 315.7

2 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’44.950 16 18 0.093 0.093 311.2

3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.959 13 17 0.102 0.009 316.7

4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’45.128 16 17 0.271 0.169 315.7

5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’45.159 13 18 0.302 0.031 316.7

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’45.162 6 16 0.305 0.003 313.0

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.200 10 16 0.343 0.038 316.7

8 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.227 13 16 0.370 0.027 313.0

9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’45.278 14 20 0.421 0.051 311.2

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.357 17 17 0.500 0.079 313.0

11 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’45.372 3 7 0.515 0.015 313.9

12 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’45.423 5 15 0.566 0.051 315.7

13 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’45.499 15 17 0.642 0.076 313.0

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’45.500 3 13 0.643 0.001 309.4

15 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.500 11 17 0.643 315.7

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’45.517 11 16 0.660 0.017 310.3

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 1’45.688 11 16 0.831 0.171 310.3

18 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’45.731 14 18 0.874 0.043 311.2

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.750 9 18 0.893 0.019 314.8

20 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.759 14 17 0.902 0.009 313.9

21 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’45.817 5 18 0.960 0.058 315.7

22 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’45.865 14 18 1.008 0.048 314.8

23 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’45.866 12 15 1.009 0.001 313.0