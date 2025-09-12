Moto3, Almansa domina le pre-qualifiche di Misano. Foggia e Pini avanzano in Q2

Uno scatenato David Almansa fa il vuoto nelle pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, sedicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. Lo spagnolo del Team Leopard è stato impressionante nel time-attack a Misano, firmando il miglior tempo assoluto del venerdì in 1’40″596 con un vantaggio di mezzo secondo sui primi inseguitori.

Almansa, nello specifico, ha preceduto di 498 millesimi il connazionale e compagno di squadra Adrian Fernandez, con l’australiano Joel Kelso ed il francese Valentin Perrone rispettivamente a 0.514 e 0.518 dalla vetta mentre il leader del campionato Josè Antonio Rueda è quinto con la sua KTM a 623 millesimi dal crono di riferimento dopo aver impressionato positivamente stamattina in FP1.

Sessione non esaltante ma obiettivo raggiunto per gli azzurri Guido Pini e Dennis Foggia, 11° a 0.797 e 13° a 1.105, che hanno ottenuto il pass diretto per il Q2 proprio come l’iberico Angel Piqueras, secondo nella classifica del Mondiale ma solo 12° nelle pre-qualifiche romagnole a quasi un secondo da Almansa. Fuori dalla top14 e costretti quindi a passare dal Q1 gli altri italiani Luca Lunetta 15°, Nicola Carraro 16°, Riccardo Rossi 21° e Stefano Nepa 22°.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP SAN MARINO MOTO3 2025

1 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1’40.596 15 15 210.5

2 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’41.094 17 18 0.498 0.498 208.4

3 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1’41.110 14 17 0.514 0.016 209.7

4 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1’41.114 17 17 0.518 0.004 210.9

5 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’41.219 15 16 0.623 0.105 207.6

6 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’41.272 10 17 0.676 0.053 210.1

7 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’41.303 16 16 0.707 0.031 208.4

8 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1’41.332 15 16 0.736 0.029 208.4

9 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1’41.353 5 16 0.757 0.021 210.9

10 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 1’41.366 17 17 0.770 0.013 211.7

11 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1’41.393 16 16 0.797 0.027 207.6

12 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 1’41.595 17 17 0.999 0.202 211.7

13 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’41.701 15 15 1.105 0.106 209.3

14 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1’41.706 16 16 1.110 0.005 211.3

15 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’41.760 14 14 1.164 0.054 207.2

16 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’41.809 4 15 1.213 0.049 211.3

17 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – Mlav Racing HONDA 1’42.184 13 14 1.588 0.375 208.8

18 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing – BOE KTM 1’42.226 12 14 1.630 0.042 209.7

19 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing – BOE KTM 1’42.239 15 16 1.643 0.013 210.5

20 89 Marcos URIARTE SPA LEVELUP-MTA KTM 1’42.776 7 16 2.180 0.537 210.1

21 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’42.846 16 16 2.250 0.070 206.5

22 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’42.952 8 15 2.356 0.106 207.6

23 52 Evan BELFORD GBR GRYD – Mlav Racing HONDA 1’43.002 13 13 2.406 0.050 208.0

24 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 1’43.225 12 15 2.629 0.223 206.5

25 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.438 2 4 2.842 0.213 209.3

26 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1’43.669 4 5 3.073 0.231 205.3

27 69 Marcos RUDA SPA Angeluss – Mlav Racing HONDA 1’44.113 14 14 3.517 0.444 205.3