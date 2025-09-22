Ciclismo, prima medaglia azzurra ai Mondiali di Kigali: Federica Venturelli vince il bronzo nella crono Under 23

L’Italia conquista la prima medaglia dei Mondiali di ciclismo a Kigali, in Ruanda. A salire sul podio è Federica Venturelli, che si mette al collo il bronzo nella cronometro dedicata alle Under 23. Un ottimo risultato quello dell’azzurra, che va in progressione sui quasi 23 chilometri del percorso iridato, conquistando così la sua seconda medaglia mondiale della carriera dopo il bronzo, sempre a cronometro, nel 2023 a Glasgow nella categoria juniores.

A trionfare è stata la grande favorita della vigilia, la britannica Zoe Backstedt, che ha dominato questa cronometro. La neocampionessa del mondo ha inflitto distacchi spaventosi alle rivali, concludendo con il tempo di 30’56”16. Davvero una prestazione clamorosa quella di Backstedt, visto che al secondo posto ha concluso la slovacca Viktoria Chladonova con un ritardo di poco meno di due minuti.

Terzo posto per Venturelli (in ritardo di due minuti ed undici secondi dalla vincitrice), che ha preceduto di dieci secondi l’australiana Felicity Wilson-Haffenden e di undici la russa Alena Ivanchenko. Sesto posto per la britannica Millie Couzens, davanti alla tedesca Justyna Czapla ed all’altra australiana Alli Anderson.

A breve si terrà anche la prova maschile e c’è davvero grande attesa in casa Italia per Lorenzo Finn, che può regalare alla squadra azzurra la seconda medaglia di questa prima rassegna iridata nel continente africano.