Ciclismo, Alessandro Borgo promosso in Bahrain Victorious dal 2026

Conclusa quest’oggi la cronometro dei Mondiali U23 di ciclismo in Ruanda al 13° posto, Alessandro Borgo ha motivi per cui rallegrarsi pensando al suo futuro. Il 20enne nativo di Conegliano, infatti, passerà professionista dalla prossima stagione tra le fila della Bahrain Victorious.

La compagine mediorientale ha annunciato la promozione nella squadra principale del corridore italiano. Uno step in avanti importante per la carriera del trevigiano, che aveva trascorso l’ultimo biennio nella formazione di sviluppo del team, nota fino al 2024 come CTF Victorious.

Un contratto triennale firmato da Borgo, messosi in evidenza quest’anno soprattutto grazie alla conquista del titolo italiano nella categoria U23 e prendendosi il successo nella prestigiosa Gand-Wevelgem (U23). Un atleta poliedrico che vuol farsi strada tra i professionisti e dimostrare il proprio valore.

“Sono grato di entrare a far parte della squadra WorldTour. È stato un sogno fin da quando ero bambino e ora si è avverato. Tuttavia, come dico sempre, questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, perché ho grandi ambizioni e lavorerò sodo per raggiungere obiettivi importanti con la squadra nei prossimi anni. Sono determinato ad avere successo e grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto: la mia famiglia, i miei amici e tutte le squadre per cui ho corso mentre crescevo nelle categorie giovanili. Se oggi sono qui e sono diventato professionista, non è solo merito mio, ma grazie a tutti coloro che mi hanno circondato e sostenuto lungo il percorso“, le parole dell’azzurro riportate su spaziociclismo.