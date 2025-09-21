Mondiali ciclismo 2025 oggi in tv: orari cronometro maschile e femminile, percorso, favoriti, italiani in gara

Scatta il Mondiale di ciclismo su strada in Ruanda, prima edizione africana della storia. Primo appuntamento con le cronometro élite: prima le donne e poi gli uomini oggi. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorsi, programmi e favoriti, oltre agli italiani in gara.

CRONOMETRO FEMMINILE

PERCORSO

31,2 chilometri (nove in meno degli uomini) tutti nei pressi di Kigali. Si parte dalla Kigali BK Arena e si giunge al Kigali Convention Centre: da affrontare per due volte la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%), infine la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 11%), tutta in pavé, che porta fin sul traguardo posto in leggera salita.

FAVORITE

Sulla carta dovrebbe essere un testa a testa anche al femminile. Marlen Reusser è la favorita per il successo, ma l’elvetica dovrà stare attenta su un percorso così duro a Demi Vollering, che è argento iridato in carica e va a caccia della prima maglia arcobaleno della carriera. Occhio anche a Chloe Dygert, Antonia Niedermaier e alla veterana Anna van der Breggen.

ITALIANE

Non sarà al via Elisa Longo Borghini che si concentrerà sulla prova in linea. Spazio a Monica Trinca Colonel e Soraya Paladin: l’obiettivo, soprattutto per la prima, è quello di un piazzamento di lusso, in top-10.

CRONOMETRO MASCHILE

PERCORSO

40,6 chilometri tutti nei pressi di Kigali. Si parte dalla Kigali BK Arena e si giunge al Kigali Convention Centre: da affrontare per due volte la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%), poi la Côte de Péage (2 km al 6%) ed infine la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 11%), tutta in pavé, che va a chiudere.

FAVORITI

Attesissima sfida tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar. Il belga è bicampione del mondo in carica, il più forte del globo nella specialità: anche al Tour de France ha dimostrato di essere superiore. Lo sloveno però non si accontenta: quando partecipa vuole vincere e dunque prepariamoci ad uno scontro spettacolare. L’australiano Jay Vine è sicuramente un indiziato per il podio, occhio anche al messicano Isaac del Toro, con una forma impressionante.

ITALIANI

Non ci sarà Filippo Ganna, spazio a Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo: obiettivo alla portata una top-10, difficile invece chiedere qualcosa in più.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025

Domenica 21 settembre

Ore 10.10 Cronometro Elite donne

Ore 13.45 Cronometro Elite uomini

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro sui canali Rai

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport