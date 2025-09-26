Mondiali canottaggio 2025, l’Italia affida i propri sogni di gloria al quattro con PR3 misto ed all’otto senior maschile

L’azzurro vuole tornare a brillare ai Mondiali di canottaggio a Shanghai. Si torna in acqua per la penultima giornata di gare di una rassegna iridata che può ancora regalare grandi soddisfazioni alla spedizione tricolore. È il momento di lottare per riuscire a concretizzare quel sogno chiamato titolo iridato ed i sacrifici compiuti nel corso dei mesi per presentarsi nelle migliori condizioni all’appuntamento che può valere un’annata. L’Italia affida le proprie speranze di podio al quattro con PR3 misto ed all’otto senior maschile.

I primi a gareggiare saranno i ragazzi del quattro con PR3 misto, vogliosi di portare a casa la prima medaglia del pararowing azzurro in questa competizione. La barca italiana ha stabilito il terzo tempo nelle batterie, alle spalle di Gran Bretagna e Stati Uniti, con 7:26.20. L‘equipaggio composto da Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Livintchuk, con Chiara Reto al timone, prenderà il via dalla corsia numero 2 e dovrà misurarsi con Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina e Brasile.

Appuntamento con la storia quello che attende l’equipaggio dell’otto senior maschile. Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, hanno riportato l’equipaggio italiano in una finale iridata dopo sette anni grazie al secondo miglior tempo nelle serie di qualificazione (5:41.83 il tempo di riferimento), e potranno scendere in acqua con la voglia di chi vuole realizzare un sogno ma sa che non ha nulla da perdere. La barca azzurra partirà dalla corsia numero due e sfiderà Australia, Gran Bretagna (miglior tempo di qualificazione con 5:41.07), Paesi Bassi, Stati Uniti e Polonia.

Nelle altre gare di giornata si assegnano i titoli iridati per il doppio PR2 misto, il singolo pesi leggeri, maschile e femminile, e l’otto femminile, specialità nella quale l’equipaggio italiano (Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Kiri English-Hawke e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone) tornerà in acqua per la Finale B con l’obiettivo di provare a centrare il settimo posto.