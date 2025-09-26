Marino Amadori: “Ci abbiamo creduto e ci abbiamo provato con convinzione”

Il CT dell’Italia Under 23 di ciclismo, Marino Amadori, ha parlato ai microfoni del sito federale a pochi minuti dal successo di Lorenzo Finn, che ha conquistato la medaglia d’oro iridata nella prova in linea di categoria dei Mondiali, andata in scena a Kigali, in Ruanda.

Il tecnico azzurro mostra tutta la sua gioia: “È stato davvero un Mondiale spettacolare. Grazie ai ragazzi e a tutti coloro che hanno contribuito: abbiamo portato a casa un risultato bellissimo e sono felice sia per il corridore sia per la squadra e lo staff, che hanno fatto di tutto per metterci nelle condizioni migliori in questa competizione“.

Le emozioni hanno preso il sopravvento in un primo momento: “Devo ammetterlo, mi sono commosso: non sono andato subito al podio proprio perché l’emozione era unica. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo provato con convinzione, riuscire ad ottenere questo risultato rende tutto ancora più speciale. È davvero una doppia emozione“.