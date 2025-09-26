Quanti soldi guadagna Lorenzo Finn con la vittoria ai Mondiali? Assegno minimal per l’oro under 23

Lorenzo Finn ha corso da autentico mattatore sulle strade di Kigali e ha vinto la corsa in linea riservata agli under 23, laureandosi Campione del Mondo in maniera magistrale. L’azzurro era tra i grandi favoriti della vigilia insieme al belga Jarno Widar, ha sfruttato al meglio il lavoro dei compagni di squadra e quando mancavano 37 chilometri ha attaccato di forza sulla Cote de Kigali Golf: gamba sontuosa mostrata in salita e concorrenza dispersa, ad eccezione dello svizzero Jan Huber.

Il ligure è andato via in coppia con l’elvetico e poi lo ha sfiancato sull’ultimo strappo, quando mancavano sette chilometri al traguardo, e si è involato in solitaria verso il traguardo nella capitale del Ruanda. Show sontuoso da parte del 18enne (spegnerà le prossime candeline il 19 dicembre), che lo scorso anno aveva conquistato il titolo iridato tra gli juniores e oggi si è ripetuto nella categoria superiore, assicurandosi la sempre ambita maglia arcobaleno, dedicata alla fidanzata Fabiana.

Sul traguardo ha mostrato due dita proprio per indicare il numero di successi ai Mondiali e poi ha mimato un tiro della freccia con l’arco, già pensata prima della gara. L’Italia potrebbe avere trovare un’altra freccia di lusso per il prossimo futuro e a breve potrebbe anche passare tra i professionisti, le doti sono rimarchevoli, le capacità in salita sono sembrate di lusso, la grinta e la cattiveria agonistica sono già da grande. Il risultato è rilevante sotto il profilo sportivo, ma ha anche un risvolto dal punto di vista economico.

Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Finn con la vittoria ai Mondiali Under 23? Il montepremi non è sontuoso e l’importo dell’assegno è relativamente contenuto, visto che stiamo parlando di 4.000 euro. Non andrà molto meglio ai professionisti nella giornata di domenica, visto che il vincitore porterà a casa 8.000 euro. Naturalmente questi sono gli importi garantiti dagli organizzatori, poi ogni atleta beneficia di emolumenti da sponsor e Federazioni Nazionali.

QUANTI SOLDI GUADAGNA LORENZO FINN CON LA VITTORIA AI MONDIALI?

4.000 euro.