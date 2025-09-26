Lorenzo Finn: “Esultanza alla Guglielmo Tell. La squadra è stata perfetta, volevo vedere cosa faceva il Belgio”

Lorenzo Finn ha vinto la medaglia d’oro iridata nella prova in linea della categoria Under 23 maschile ai Mondiali 2025 di ciclismo su strada, al termine della gara lunga 164.6 km andata in scena a Kigali, in Ruanda: l’azzurrino ha parlato a caldo subito dopo aver conquistato il titolo.

L’emozione di Finn, che inizia a realizzare quanto fatto: “E’ qualcosa di incredibile, come l’anno scorso mi facevano male le orecchie negli ultimi 500 metri, c’era così tanta gente. E’ una settimana fantastica, non solo per il risultato, ma questa settimana la ricorderò per il resto della mia vita, è un’esperienza meravigliosa“.

Lo sviluppo della corsa: “Volevamo vedere cosa faceva il Belgio all’inizio della corsa, loro controllavano le fughe, i miei compagni di squadra soffrivano con l’altitudine e con il caldo, ma la squadra è stata perfetta, tutto lo staff, devo ringraziare tutti, è stato molto importante soprattutto mantenersi idratati ed avere rifornimenti“.

La fatica e l’esultanza finale: “Abbiamo fatto un grande lavoro, che c’è stato anche da parte del mio compagno di fuga svizzero, poi avevamo deciso con Alessandro Borgo che se uno dei due avesse vinto avremmo provato a fare queste esultanza della freccia alla Guglielmo Tell“.