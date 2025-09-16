L’Ucraina di Svitolina o la Spagna di Badosa: l’Italia avrà uno scoglio comunque vada duro in semifinale di BJK Cup

Dopo aver sconfitto la Cina nella sfida inaugurale delle Final Eight di Shenzhen, l’Italia ha ottenuto il pass per le semifinali di Billie Jean King Cup 2025 in attesa di conoscere chi sarà la sua prossima avversaria. Le azzurre sfideranno venerdì 18 settembre una tra Ucraina e Spagna, che si affronteranno domani in un tie sulla carta abbastanza equilibrato. Alla luce della qualità dei due roster, comunque vada sarà una semifinale complicata per le campionesse del mondo in carica reduci dal rocambolesco 2-0 in trasferta timbrato da Elisabetta Cocciaretto prima e da Jasmine Paolini poi.

La squadra più temibile sembra probabilmente l’Ucraina, che può contare su due ottime singolariste come Elina Svitolina (n.13 WTA) e Marta Kostyuk (n.26 al mondo) ma anche su due buone specialiste del doppio come le sorelle Nadiia e Lyudmyla Kichenok. L’Italia partirebbe sicuramente favorita nell’eventuale doppio decisivo sull’1-1, ma non sarebbe facile aggiudicarsi almeno uno dei due singolari considerando i precedenti negativi di Paolini contro Svitolina e la superiorità di Kostyuk sulla n.2 azzurra.

Più abbordabile sulla carta la Spagna, che dipende tanto dallo stato di salute della sua n.1 Paula Badosa (top20 del ranking) dopo oltre due mesi di stop per problemi alla schiena. Da non sottovalutare comunque Jessica Bouzas Maneiro (n.51) e Cristina Busca (n.63) tra le seconde linee iberiche, entrambe potenzialmente cruciali tra singolare e doppio.