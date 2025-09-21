Lotta, assegnati gli ultimi titoli nella greco-romana ai Mondiali di Zagabria

Si è conclusa ufficialmente a Zagabria anche la nona e ultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di lotta, appuntamento principale della stagione post-olimpica. Nella capitale croata sono stati assegnati gli ultimi tre titoli della rassegna iridata nella greco-romana, certificando il primato del Giappone nel medagliere della manifestazione con 7 ori.

Nei 63 kg è arrivato il successo dell’uzbeko Aytjian Khalmakhanov in finale per 6-0 sul sudcoreano Hanjae Chung, con al terzo posto il moldavo Vitelie Eriomenco e l’iraniano Mohammad Keshtkar. Iran che ha trionfato nei 67 kg con il campione olimpico in carica Saeid Esmaeili, capace di imporsi nell’ultimo atto per 2-1 sull’azerbaigiano Hasrat Jafarov precedendo sul podio anche l’armeno Slavik Galstyan ed il russo Daniial Agaev, terzi ex aequo.

Oro alla Serbia negli 87 kg grazie ad Aleksandr Komarov, che ha sconfitto per 4-3 l’iraniano Alireza Mohmadipiani, mentre si sono aggiudicati il bronzo il kirghiso Asan Zhanyshov ed il russo Milad Alirzaev. Italia assente nelle ultime finali della greco-romana ed esclusa dal medagliere dei Mondiali Senior per il quinto anno consecutivo.