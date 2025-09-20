Lotta, assegnati altri tre titoli iridati nella greco-romana ai Mondiali

Ottava e penultima giornata di gare a Zagabria, in Croazia, sede dei Mondiali senior 2025 di lotta: assegnati altri tre titoli nella greco-romana, che premiano nelle categorie di peso olimpiche il kazako Aidos Sultangali nei -60 kg e l’iraniano Mohammadhadi Abdollah Saravi nei -97 kg, e nelle categorie di peso non olimpiche l’azero Ulvu Ganizade nei -72 kg.

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

Nei -60 kg l’oro va al kazako Aidos Sultangali, che nell’ultimo atto liquida l’uzbeko Alisher Ganiev, sconfitto per superiorità tecnica, con incontro interrotto dopo 1’07” sullo score di 9-0. Nelle finali per il bronzo il nordcoreano Ri Se Ung si impone per schienamento contro il georgiano Amiran Shavadze, mentre l’armeno Hrachya Poghosyan supera ai punti il serbo Georgij Tibilov.

Nei -97 kg il titolo va all’iraniano Mohammadhadi Abdollah Saravi, che in finale si impone sull’atleta di passaporto russo Artur Sargsian, che gareggia sotto la bandiera della federazione internazionale, sconfitto ai punti per 3-1. Nei match per il terzo posto l’atleta di passaporto bielorusso Kiryl Maskevich, che a sua volta gareggia sotto la bandiera della federazione internazionale, supera per schienamento il georgiano Giorgi Melia, mentre l’azero Murad Ahmadiyev regola ai punti il magiaro Alex Gergo Szoke.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

Nei -72 kg in finale l’azero Ulvu Ganizade supera il transalpino Ibrahim Mahmoud Hamed Hassan Ghanem, sconfitto ai punti per 4-2. Nelle sfide per il bronzo l’uzbeko Abdullo Aliev regola il sudcoreano Noh Yeonghun per superiorità tecnica, così come l’iraniano Seyed Danial Seyed Shamsollah Sohrabi sconfigge il kazako Merey Maulitkanov.